RECORDMAN - Allegri stupisce, Allegri infrange primati, e Marotta pensa, pensa intensamente al rinnovo. Massimiliano Allegri è sempre più corteggiato dai top club europei, soprattutto dopo prestazioni come quella sul Chievo a coronare una striscia di vittorie che arriva a 15 considerando anche la Coppa Italia. E ad aggiungersi ai risultati c’è un gioco che piace, diverte e mette in soggezione gli avversari: ha recuperato uno dopo l'altro tutti i suoi top-player, li ha fatti di nuovo sentire coccolati, bastone e carota continuo. Una qualità sopraffina, esaltata dalla tecnica dei singoli. La Juventus non vuole perdere il suo allenatore, e si sarebbe mosso Marotta in persona per far sì che il rapporto continui: per Allegri è pronto il rinnovo per aprire definitivamente un nuovo ciclo.

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