La sempre più probabile partenza del francese apre un totosostituto che coinvolge molti giocatori. Cerchiamo di mettere ordine tra le tante opzioni per il futuro bianconero

CIAO PAUL

Centoventicinque milioni di motivi per dire sì, la Juventus e Paul Pogba sono pronte a dirsi addio dopo quattro anni ricchi di vittorie e gioie. L’offerta dello United è irrinunciabile sia per i bianconeri che per Pogba, pronto a una nuova sfida e deciso a riprendersi i Red Devils dopo esser stato “bocciato” all’epoca. La Juventus per questo motivo sta già valutando tanti nomi per trovare il sostituto giusto di Pogba e le opzioni sono tante, dalla classe agli strappi, dalla fisicità agli inserimenti. Andiamo a vedere tutti i nomi: CONTINUA A LEGGERE

VICE-PAUL

Moussa Sissoko ha caratteristiche molto simili a Pogba, sia per fisicità che per capacità atletiche. La richiesta del Newcastle però è importante, pari a circa 40 milioni.

REGISTA

Lucas Biglia piace alla Juve, sarebbe la soluzione ideale come vice-Marchisio e permetterebbe anche al principino di giocare da mezzala.

TRADIMENTO

Marcelo Brozovic potrebbe tradire l'Inter decidendo di vestirsi di bianconero, anche se la concorrenza dall'estero potrebbe rendere complicata la pista del croato.

TRIPLETE

Ivan Rakitic è il nome nuovo per il centrocampo. Dopo l'arrivo di André Gomes al Barcellona il croato potrebbe lasciare la Catalogna e la Juve ci pensa, anche se la richiesta dei blaugrana è di circa 40-50 milioni.

DI NUOVO

Axel Witsel, nuovamente, torna in orbita Juve e i bianconeri potrebbero affondare il colpo per il centrocampista belga che ha detto no al Napoli. Con 25 milioni potrebbe lasciare lo Zenit.

FAVORITO

Nemanja Matic è il primo nome nella lista della Juve, Conte gli ha preferito N'Golo Kanté e potrebbe lasciare il Chelsea per circa 20 milioni.