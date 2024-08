Mercato, accelerata clamorosa: Pjanic a un passo dalla Juve

Il bosniaco ha detto si ai bianconeri, verrà pagata la clausola con un importante sconto

BLITZ

E’ Miralem Pjanic il nome caldissimo nelle ultime ore in casa Juventus. Secondo quanto riportato quest’oggi da SportMediaset il centrocampista bosniaco è vicinissimo ai bianconeri e Beppe Marotta ha fatto un blitz a Roma per cercare di aprire ufficialmente la trattativa con i giallorossi. L’obiettivo dell’Amministratore Delegato della Juve è quello di abbassare le pretese della Roma per il bosniaco, sempre più vicino ai bianconeri. Arrivano ulteriore aggiornamenti: CONTINUA A LEGGERE

AGGIORNAMENTO 22.45

Anche calciomercato.it conferma il blitz di Marotta a Roma e insieme a Fabio Paratici ha incontrato Pjanic per cercare di trovare un accordo in tempi brevi. Arrivano anche gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio: CONTINUA A LEGGERE

AGGIORNAMENTO ORE 23.30

Miralem Pjanic è un nuovo giocatore della Juventus. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato L’Originale. L’accordo con il bosniaco è stato trovato sulla base di un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro più bonus e la Juve pagherà 30,4 milioni alla Roma per Pjanic. Il bosniaco ha rinunciato al suo 20% della clausola rescissoria di 38 milioni, permettendo così alla Juve di chiudere l’accordo per una cifra inferiore, dimostrazione del fatto che Pjanic voleva a tutti i costi la Juve. E intanto Marotta ne fa fuori sei: CONTINUA A LEGGERE