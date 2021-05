Calciomercato Juventus – Nuova pazza idea: scambio da 60 milioni!

La vittoria contro la squadra di Conte ha ridato speranza e motivazioni in vista dell'ultima giornata di campionato, dove la Juventus farà visita al Bologna. Il discorso Champions ancora non si è chiuso e in più, mercoledì al Mapei Stadium la compagine allenata da Pirlo avrà la possibilità di conquistare il secondo trofeo della stagione. La Coppa Italia contro l'Atalanta. Sarebbe imperdonabile non concentrarsi anima e cuore su questi due ultimi appuntamenti, ma in società c'è fretta di pianificare il prossimo futuro. Più di un big rischia di salutare a fine stagione. In bilico ci sarebbe anche Paulo Dybala, che potrebbe finire in Inghilterra in un affascinante scambio di calciomercato<<<