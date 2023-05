Juve, pronto l’assalto per Ferran Torres: ma c’è anche il Milan e…

Occhi puntati su Ferran Torres . L'ala spagnola classe 2000 potrebbe dire addio al Barcellona a fine stagione. E viste le possibili partenze di alcuni big bianconeri, la società sta studiando diversi profili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ma oltre alla Vecchia Signora ci sarebbero anche il Milan e soprattutto l' Atletico Madrid -come si legge su fichajes.net- alla finestra.

La sua valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro e non è esclusa una sua partenza a fine campionato. Cresciuto nelle giovanili del Valencia, venne poi 'promosso' in prima squadra dove militò dal 2017 al 2020 per poi trasferirsi al Manchester City dove restò per poco più di un anno sotto la guida di Pep Guardiola (dal 2020 al 2022). Approdò poi in blaugrana nel gennaio 2022. Arrivato sotto i migliori auspici, il suo rendimento sotto la guida di Xavi tuttavia ha deluso le aspettative dei catalani. In questa stagione in Liga ha disputato 29 partite di cui solo 13 da titolare (poco più di 1200'), 4 gol e 0 assist.