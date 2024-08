Calciomercato Juventus, Giuntoli si scatena: “Ora pensa di comprare pure…”

La Juventus accelera per diverse piste di calciomercato, da Koopmeiners a Conceicao, da Nico Gonzalez a Kalulu ma non solo: le ultime notizie

Salutato Szczesny, la Juve continua a lavorare senza sosta sul mercato per regalare a Thiago Motta tutti gli innesti che ancora mancano a questa squadra. Queste sono le ore decisive per Koopmeiners. La lunga trattativa con l’Atalanta per questo grande obiettivo di calciomercato della Juventus pare finalmente essersi sbloccata sulla base di 50 milioni più 5 di bonus. Non solo Koopmeiners però. In difesa è in arrivo il francese Pierre Kalulu dai rivali rossoneri, un elemento gradito al nuovo tecnico juventino. Ma la priorità più grande del mercato della Juventus riguarda il reparto offensivo. E da questo punto di vista, ci sono news importanti per la Signora.

News Juve, grossi obiettivi di mercato: Conceicao, Nico Gonzalez ma non solo

Partiamo dal presupposto che la Juve vuole fare due esterni d’attacco, e su questo ci sono ormai pochi dubbi. Arrivano segnali incoraggianti sul fronte Francisco Conceicao, che secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha scelto la Juventus. L’affare con il Porto va avanti e si cerca la quadra sulla formula, che dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Possibile anche l’inserimento di Djaló come contropartita nell’operazione. L’altro grande obiettivo bianconero poi è Nico Gonzalez della Fiorentina, che però ha frenato visti i contrattempi per il colpo Gudmundsson. La Juve ha il sì dell’argentino, ma la trattativa al momento è in stand-by. Occhio allora all’ultima idea a sorpresa di Giuntoli.

Il ds bianconero infatti avrebbe sondato il terreno per Marcus Edwards dello Sporting Lisbona, come confermato in Portogallo anche dal noto e autorevole quotidiano sportivo A Bola. Il 25enne inglese, mancino di piede come Conceicao e Nico Gonzalez, è in scadenza di contratto nel 2026 ma lo Sporting chiede almeno 25 milioni di euro per lasciarlo partire. Su Edwards inoltre ci sarebbe anche l’Al-Nassr. Lavori in corso. Ma non è ancora tutto, anzi. Giuntoli è scatenato: altro colpo vicinissimo alla Juventus! <<<