FLASH - Come riporta la Gazzetta dello Sport la Juventus avrebbe ricevuto una maxi offerta per Dybala: 80 milioni di euro. Ma doppia: una dal Bayern, e una del Barcellona. La Juventus avrebbe detto no, vuole battagliare in Champions, per i prossimi 2 anni si terrà il piccolo argentino, poi si vedrà.

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