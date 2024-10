RELIVE, Juve-Cagliari 1-1: rivivi le emozioni del match!

La diretta LIVE della Juventus: i bianconeri sfidano il Cagliari nel match della settima giornata del campionato di Serie A

Triplice fischio dell’arbitro. La Juventus pareggio in casa contro il Cagliari. I bianconeri non sfruttano le occasioni per il doppio vantaggio e nel finale subisco il pareggio su un goffo intervento di Douglas Luiz.

90’+8 – Battuta da calcio d’angolo direttamente in porta di Fagioli che colpisce l’incrocio dei pali esterno.

90’+8 – Cross rasoterra di Fagioli: Mckennie è anticipato,

90’+6 – Deiola ammonito per trattenuta su Yildiz.

90’+5 – Palo di Obert! Tiro da fuori del centrocampista che si stampa sul legno.

90’+2 – Ci prova Marin dalla trequarti: tiro alto.

90′ – Otto minuti di recupero.

89′ – ESPULSO CONCEICAO! Il direttore di gara ammonisce il calciatore per simulazione in area di rigore. Secondo giallo e rosso per l’esterno dei bianconeri.

88′ – Ammonito Mina.

88′ – GOL DEL CAGLIARI! Marin non sbaglia: Di Gregorio intuisce l’angolo ma non arriva alla battuta del calciatore dei rossoblù.

87′ – CALCIO DI RIGORE PER IL CAGLIARI! Dopo controllo al Var, il direttore di gara assegna il rigore ai rossoblù.

85′ – Check in corso per possibile calcio di rigore per fallo in area di Douglas Luiz su Piccoli.

84′ – Ammonito Cambiaso per trattenuta a metà campo su Luvumbo.

78′ – OCCASIONE JUVENTUS! Tiro da fuori centrale di Douglas Luiz: Scuffet respinge centralmente dove c’è Vlahovic che a porta sguarnita calcia incredibilmente a lato.

77′ – Ultimo cambio Juve: fuori Mbangula, dentro Yildiz.

76′ – Ultimi cambi per il Cagliari: fuori Adopo e Zortea, dentro Mutandwa e Deiola.

76′ – Punizione di Marin non toccata da nessuno diventa minacciosa per Di Gregorio che però non si fa sorprendere e la fa sua.

75′ – Ammonito Conceicao per fallo sulla propria trequarti destra su Gaetano.

73′ – Si distende sulla sinistra la Juve con Danilo: cross rasoterra per Vlahovic intercettato ottimamente da Mina.

72′ – Fagioli scucchiaia a metà campo per Vlahovic che si coordina bene fuori area: il tiro però è centrale e ribattuto da Scuffet.

70′ – Cambio Juve: fuori Savona, dentro Danilo.

69′ – Conceicao mette a sedere Obert sulla sinistra: il suo tiro diretto alla porta è respinto da Scuffet.

67′ – Filtrante di Gaetano per Piccoli che incrocia: tiro debole e a lato.

65′ – Cambio Cagliari: fuori Mamkoumbou, dentro Marin.

62′ – Doppio cambio Juve: fuori Thuram e Locatelli, dentro Mckennie e Douglas Luiz.

59′ – Tiro di Luvumbo da posizione defilata in area di rigore: Gatti ribatte la conclusione.

57′ – Doppio cambio per il Cagliari: escono Viola e Augello, dentro Gaetano e Luvumbo.

56′ – Ammonito Savona per trattenuta su Augello, per interruzione di un interessante ripartenza del Cagliari.

52′ – Da palla da calcio d’angolo, Fagioli colpisce dal limite dell’area: il diagonale finisce velenoso non molto distante dal secondo palo.

49′ – Lancio dalle retrovie per Piccoli che arriva fino al limite dell’area ma mentre servire il compagno calcia addosso alla difesa bianconera.

47′ – Conceicao semina il panico sulla fascia: cross per Vlahovic che riesce solo a sfiorarla.

45′ – Inizia la ripresa. Cambio per la Juve: esce Koopmeiners, dentro Fagioli.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Finisce il primo tempo. La Juventus spinge e trova il gol e altre opportunità nella fase centrale del primo tempo per poi controllare con una lunga serie di passaggi. Dopo una fase di difficoltà, il Cagliari riesce a prendere le contromisure faticando però a rendersi pericoloso negli ultimi undici metri.

45′ – Un minuto di recupero.

33′ – Ammonito Thuram per fallo nella propria metà campo.

29′ – Cross di Mbangula, il pallone è respinto corto da Obert che perde di vista il pallone. Koopmeiners ci prova da posizione molto defilata trovando l’opposizione dello stesso Obert.

26′ – OCCASIONE JUVENTUS! Lunga trama dei bianconeri: alla fine Vlahovic appoggia alla sinistra in area per Koopmeiners che riesce a trovare la porta. Scuffet si oppone in maniera decisiva.

20′ – Risponde Conceicao: Scuffet ribatte la conclusione.

19′ – Ripartenza veloce del Cagliari: Piccoli conclude dal limite dell’area in posizione un po’ defilata con la palla fuori non di molto.

19′ – La Juve ha preso il sopravvento: ci prova Mbangula da fuori area. Il suo tiro è deviato in area.

16′ – OCCASIONE JUVENTUS! I bianconeri sfiorano subito il raddoppio: il Cagliari perde palla e Koopmeiners dal limite dell’area calcia alto non di molto.

15′ – GOL DELLA JUVENTUS! Vlahovic trova l’angolino da rigore. Scuffet intuisce ma non arriva alla battuta perfetta dell’attaccante serbo.

13′ – CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Check al Var dopo il tocco di Luperto in area sulla battuta di calcio d’angolo e assegnazione del penalty per i bianconeri.

12′ – Colpo di testa di Gatti da calcio d’angolo fuori non di molto ma con Scuffet in controllo della traiettoria.

11′ – Luperto buca il pallone a cui si avventa Vlahovic sulla trequarti. Il suo tiro rimpalla sulla difesa in angolo.

10′ – Fase di studio prolungato della partita. Giro palla della Juve, ma il Cagliari difende con ordine.

4′ – Pestone di Gatti su Augello, l’arbitro non fischia nessun fallo.

0′ – Partita iniziata! Primo pallone mosso dalla Juventus.

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Yildiz, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz, Cabal, Rouhi. Allenatore: Motta.

CAGLIARI: Scuffet, Augello, Luperto, Adopo, Viola (C), Zortea, Mina, Zappa, Makoumbou, Obert, Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Deiola, Prati, Marin, Palomino, Dentello, Gaetano, Luvumbo, Mutandwa, Felici. Allenatore: Nicola

Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Cagliari, incontro valido per la settima giornata di Serie A. Segui il live di Juvenews.eu.