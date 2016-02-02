AGGIORNAMENTO 17:01 - Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi del "Sun", il "nuovo" Manchester City di Guardiola, nella prossima finestra di mercato, spenderà una cifra vicina ai 200 milioni di euro. Stando a quanto riferito dal media inglese, oltre a Pogba, il City punterà Neymar, Lewandowski, John Stones

ASSALTO - Ieri la conferma, Guardiola è il nuovo allenatore del Manchester City. Pellegrini in conferenza stampa ha salutato tutti, Guardiola aspetterà luglio per insediarsi. Con due obiettivi: Stones, centrale dell'Everton, e Paul Pogba. Come riporta il Daily Mail, il primo obiettivo di Guardiola sarebbe Paul Pogba: per lui sarebbe disposto a chiedere alla dirigenza del City un investimento molto importante, 80 milioni di sterline per portarlo a Manchester. Sarà senza dubbio uno dei tormentoni di quest'estate.

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