Mercato Juve / Annuncio nella notte: “Può arrivare già a gennaio!”

La Juventus continua ad andare a caccia della prima vittoria in campionato per cercare di dimenticare il momento difficile e passare oltre.

Ma le carenze della rosa sono impossibili da dimenticare e si sono mostrate in maniera disastrosa in questo avvio di stagione. Le ultime prestazioni, ma soprattutto i risultati hanno costretto Allegri a rivedere le sue idee.

Non solo, anche la dirigenza potrebbe cambiare i propri piani e starebbe già valutando diverse idee per il mercato di riparazione.A gennaio, Cherubini e soci cercheranno di alzare il livello della rosa regalando a Max Allegri alternative di livello e nuove soluzioni per rendere la Juve più competitiva. Oltre a dover ancora completare centrocampo e difesa, la difficoltà mostrata dalla Juve nel trovare il gol fa sentire la mancanza di Cristiano Ronaldo, che non è ancora stato sostituito a dovere. Ecco perché i bianconeri potrebbero cercare un attaccante a gennaio, magari uno capace di svariare su più ruoli. Secondo ESPN, sarebbe proprio quello che sta facendo Cherubini, che avrebbe puntato un top player pronto a vestire bianconero già a gennaio <<<