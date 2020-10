Ziliani si scaglia contro Paratici: “Quando si mette male si incombe sull’arbitro”

TORINO- Il Giudice Sportivo ha assegnato una multa di 10mila euro a Fabio Paratici per frasi irrispettose all’indirizzo del direttore di gara di Crotone-Juve. Un episodio che ha scatenato il giornalista Paolo Ziliani, scagliatosi contro il dirigente bianconero nel suo ultimo tweet: “Come da “Manuale Moggi”: quando le cose si mettono male, incombere sull’arbitro, meglio se in prossimità della panchina, incolpandolo dell’inconcepibile accadimento, insultandolo e ricordandogli chi sei e la divisa che indossi (per il suo bene, naturalmente)”. Ma attenzione perché, proprio dopo la vittoria in Champions, è arrivata una clamorosa notizia di mercato in casa bianconera. A gennaio possibile colpo da brividi: lo ha chiesto Pirlo! >>>VAI ALLA NOTIZIA