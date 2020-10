Calciomercato Juventus, a gennaio possibile colpo da brividi: lo vuole Pirlo!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Di certo, l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus non è partita subito in quarta. Nessuna bocciatura, ci mancherebbe: ci vuole tempo, pazienza e tanto lavoro. Ma bisogna anche guardare in faccia la realtà dei fatti. La Juve non ha troppo tempo da perdere, visto che è una squadra che vuole cercare di vincere sempre sia in Italia che in Europa. Ma la realtà dei fatti ci racconta anche che al Maestro è stata consegnata certamente una rosa molto forte, ma con ancora qualche lacuna. E nel mercato di gennaio la dirigenza bianconera cercherà di intervenire proprio per regalare a Pirlo qualche altra freccia da aggiungere alla sua faretra.

Magari si punterà proprio su alcuni giocatori che piacciono al nuovo tecnico bianconero. Qualcuno che lui stesso già apprezza molto e che vorrebbe alla Juventus. E se c’è un nome che di sicuro Pirlo vedrebbe benissimo nella sua Juve è quello di Isco del Real Madrid. Vecchio pallino bianconero ormai da anni, il trequartista spagnolo è ritenuto dal Maestro uno di quei giocatori capaci di far fare il salto di qualità alla Vecchia Signora. E dalla Spagna, proprio in queste ore, sono arrivate novità davvero grosse proprio su Isco.

Secondo alcuni media spagnoli infatti, il classe ’92 è pronto a lasciare il Real già nella prossima sessione di calciomercato invernale. E Pirlo lo avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza juventina. Già in estate il tecnico bianconero lo avrebbe voluto, ora il suo sogno potrebbe materializzarsi a gennaio. E c’è di più. Il costo del cartellino di Isco non sarebbe più proibitivo come un tempo: “basterebbero” circa 40 milioni di euro per portarlo a Torino. Una cifra certamente importante, ma assolutamente ghiotta per un giocatore del genere. In Spagna sono sicuri: la Juve e soprattutto Pirlo sono pronti ad accogliere Isco. Staremo a vedere. Ma, come accennato poco fa, a gennaio potrebbero arrivare anche altri regali per il Maestro. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA