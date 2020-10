Virgili (amico Sarri): “Domenica Maurizio tiferà Napoli, ora si sta liberando della Juve”

TORINO- Aurelio Virgili, amico intimo di Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo in vista del match tra Juve e Napoli di domenica sera: “Maurizio tiferà Napoli, ma non per ritorsione. Senza più legami di lavoro, ora si può tornare ai vecchi amori. Se alleni la Juve non ne diventi tifoso, ma tifi per i risultati di quella squadra e Maurizio ora si sta liberando della Juve. Retroscena? Mi ha detto che un calciatore della Juve è il più falso che lui abbia mai conosciuto. A febbraio 2019 Paratici e Nedved andarono a Londra e dissero a Maurizio che sarebbe stato il nuovo mister dei bianconeri. Inizialmente declinò, ma ci ripensò perchè era da folli rifiutare”.