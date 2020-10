Calciomercato Juventus, sembra davvero fatta: Pedullà dà l’annuncio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Tutto è pronto, Federico Chiesa si avvicina a grandi passi alla Juventus. L’accordo non è ancora ufficiale, ma tutto lascia sperare che lo sarà presto. L’incontro tra Paratici e Ramadani sembrerebbe aver dato i suoi frutti. La trattativa con la Fiorentina potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito oneroso a circa 10 milioni di euro con diritto di riscatto. “Juve-Chiesa, la Fiorentina ha accettato l’offerta“, titola Alfredopedulla.com, che poi spiega: “Il club bianconero è uscito allo scoperto. E ha impostato una proposta che la Fiorentina in linea di massima ha già accettato […]”

“Ora Commisso non intende trattenere il suo attaccante esterno controvoglia, sapendo che poi si andrebbe a un lungo braccio di ferro sul contratto che non è più lunghissimo, scadenza 30 giungo 2022. La Fiorentina accetterebbe una formula di un prestito molto oneroso alla Tonali (10-12 milioni) con diritto di riscatto che poi sarebbe un obbligo. La Juve si avvicinerebbe ai 60 milioni che vorrebbe Commisso con pagamento su base quadriennale che i viola vorrebbero con una dilazione diversa e più anticipata. Ma questi sono dettagli che possono essere risolti, c’è tempo. E quasi sicuramente si entrerà nel vivo dopo Fiorentina-Samp”. Insomma, tra poche ore potrebbe arrivare il via libera definitivo. E Pedullà ha dato anche ulteriori dettagli sull’affare, che potrebbe sbloccarsi anche senza un’uscita data per fondamentale.

"Un'operazione che può andare ben oltre gli esuberi, nel senso che non è necessario che esca Douglas Costa, ma che si trovi una soluzione per Khedira e De Sciglio, invece Rugani è in direzione Rennes". Dunque non servirebbe per forza la cessione di Douglas Costa per far sbarcare Chiesa a Torino. Nel frattempo, come rivelato sempre da Alfredo Pedullà, la Fiorentina avrebbe già bloccato e trovato l'accordo con Callejon, che con ogni probabilità sarà proprio il sostituto dell'ala classe '97. Più che indizi, tutte prove concrete del fatto che ben presto Chiesa vestirà bianconero.