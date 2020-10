TORINO- Come riportato da Sportmediaset, in vista del match di domenica con lo Spezia, Andrea Pirlo starebbe pensando di modificare il modulo della sua Juventus. Il tecnico potrebbe decidere di passare al 4-4-2, con Szczesny tra i pali, Cuadrado, Demiral, Danilo e Frabotta sulla linea difensiva. Centrocampo che sarebbe formato da Kulusevski, Arthur, Rabiot e Chiesa, con la coppia Dybala-Morata in avanti.