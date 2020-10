Calciomercato Juventus, colpo di gennaio: ecco qual è il primo obiettivo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Gennaio si avvicina a grandi passi e le tematiche riguardanti il calciomercato della Juventus si fanno via via sempre più calde. Soprattutto in questo momento, in cui – dopo un avvio di stagione a singhiozzo – stanno venendo fuori le lacune sulle quali si potrebbe agire. Andrea Pirlo ha avuto e avrà tempo per valutare la rosa a sua disposizione fino all’apertura della sessione invernale di mercato. Ma qualche idea su come e dove intervenire ci sarebbe già.

Alcune di queste idee tra l’altro erano già spuntate durante il calciomercato estivo e adesso potrebbero tornare di moda dalle parti della Continassa. Tra i reparti che la Juve avrebbe intenzione di rinforzare ci sarebbe anche quello del centrocampo, che ancora fatica ad ingranare. Forse manca un vero e proprio regista di ruolo. Stando a quanto riferito da calciomercato.com, Fabio Paratici avrebbe già individuato il profilo giusto sul quale puntare: Manuel Locatelli del Sassuolo. Il centrocampista italiano classe ’98 che piace moltissimo anche a Pirlo era stato seguito a lungo dalla Juventus in estate. E ora Paratici starebbe progettando un nuovo assalto già a gennaio.

Tanto che, come sottolineato sempre da calciomercato.com, Locatelli sarebbe addirittura il primo obiettivo sulla lista della spesa della Juve per il prossimo mercato. Il Sassuolo valuta tanto il cartellino del giocatore, visto che in estate aveva chiesto circa 40 milioni di euro per lui. Bisognerà quindi valutare la fattibilità dell’operazione dal punto di vista economico. I rapporti tra le due società comunque sono davvero ottimi e magari con l’inclusione nella trattativa di alcune contropartite tecniche, l’affare potrebbe davvero prendere quota. Staremo a vedere, ma di certo Locatelli sarebbe un innesto perfetto anche alla luce della nuova politica intrapresa dalla Juve di puntare su giocatori di grande prospettiva. Non solo lui però. Rivoluzione bianconera in arrivo, parte il progetto giovani: in programma altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA