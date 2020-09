Verso Roma-Juventus, le probabili scelte di Pirlo

TORINO- Dopo il successo sulla Sampdoria, la Juventus si prepara alla trasferta in casa della Roma, prevista per domenica sera. Secondo Sky Sport Andrea Pirlo dovrebbe proporre pochi cambi rispetto alla formazione vista contro gli uomini di Ranieri. In porta Szczesny, con davanti a lui la difesa a tre formata da Danilo, Bonucci e Chiellini. Centrocampo a quattro con Cuadrado, Rabiot, il rientrante Bentancur e il confermato Frabotta. Ramsey dovrebbe agire da trequartista dietro la coppia offensiva Ronaldo-Kulusevski. Verso la panchina, quindi, sia Dybala che Morata.