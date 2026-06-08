Con Victor Osimhen che ha chiesto la cessione e sta spingendo per lasciare il Galatasaray, il club turco deve ora cercare il sostituto dell’attaccante nigeriano. La dirigenza giallorossa, avrebbe individuato in Dusan Vlahovic l’identikit ideale per guidare il reparto offensivo della squadra di Istanbul. Il centravanti serbo, ormai svincolato dopo la conclusione della sua avventura con la Juventus, aspetta la prima offerta per decidere quale sarà il suo futuro.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, per convincere il bomber serbo a trasferirsi in terra turca, il Galatasaray avrebbe pronta una mega offerta: si parla di 10 milioni a stagione e un premio di 5 milioni alla firma del contratto. Una vera e propria offerta milionaria per accaparrarsi Dusan Vlahovic.