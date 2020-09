Calciomercato Juventus, l’annuncio bomba terrorizza tutti: sarà vero?

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – La dirigenza bianconera non ha intenzione di restare a guardare mentre altre squadre raggiungono il tetto d’Europa. CR7 era stato comprato con un obiettivo ben preciso: vincere la Champions League. Gli ultimi due campionati vinti con il portoghese hanno lasciato, però, una nota amara nella bocca della società che sperava (visto il cospicuo investimento) di riuscire a conquistare la “Coppa dalle grandi orecchie”. Una cosa è certa: anche Ronaldo vuole continuare a vincere. E nel frattempo dalla Spagna arrivano notizie clamorose.

A riportarle è stato Eduardo Inda, giornalista molto vicino all’ambiente Real Madrid e soprattutto sempre molto attento alle vicende di Cristiano. Tanto che proprio lui e il Chiringuito Tv furono i primi in Spagna a parlare dell’arrivo di CR7 a Torino. L’esperto di calciomercato, sempre al Chiringuito Tv, ha sganciato la nuova bomba: il rapporto tra Pirlo e CR7 non sarebbe idilliaco. Il Maestro infatti avrebbe una filosofia di gioco che tende a privilegiare il gruppo piuttosto che il singolo. Oltretutto il fuoriclasse portoghese, dopo due anni che non è riuscito a vincere né la Champions League né il Pallone d’oro, starebbe pensando ad un possibile addio. Anche perché, stando sempre alle indiscrezioni spagnole, a CR7 e alla sua famiglia starebbe iniziando anche a mancare Madrid. Ma cosa c’è di vero?

Noi ci limitiamo a registrare queste voci ma in realtà – almeno da quello che ci risulta – non esisterebbero questi attriti con Pirlo, anzi il rapporto tra i due sarebbe più che buono e Ronaldo starebbe pensando di andare fino in fondo con il contratto firmato con la Juventus. Il primo obiettivo, per la società e per il calciatore, è e sarà sempre quello di vincere la Champions League. Preferibilmente, insieme. Di sicuro la fonte è autorevole e di rilievo, ma noi ci sentiamo di smentire ogni possibile indiscrezione di un Cristiano Ronaldo prossimo all'addio.