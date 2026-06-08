La Juventus continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Una squadra che va costruita e soprattutto migliorata dopo che nel corso dell'ultima stagione non è riuscita a centrare quello che è stato definito come l'obiettivo minimo: la qualificazione in Champions League. Nel corso delle ultime ore, però, non arrivano delle notizie positive visto che un obiettivo individuato per rinforzare la fascia sembra essere definitivamente sfumato. I bianconeri hanno fatto il possibile per arrivare alle sue prestazioni, ma la decisione del calciatore è chiara e di conseguenza c'è ben poco da fare. Tutti i dettagli sul futuro di Alejandro Grimaldo.

Il futuro di Grimaldo è tutto da scrivere

Alejandro Grimaldo

L'esterno che dal Benfica è passato al Bayer Leverkusen dove si è confermato come uno dei migliori di tutto il Mondo è pronto per una nuova avventura sul campo da gioco. Il passaggio dalla Germania, però, non sarà all'Italia ma più precisamente alla Spagna. Un ritorno a casa per un talento che ha raggiunto una maturità tale per dire la sua anche nella massima serie del campionato iberico. Solo questione di tempo prima che si possa arrivare ad una chiusura, non perdiamo un istante e passiamo alle società che sono favorite per chiudere questo colpo.

Le società favorite per chiudere il colpo

sono le squadre che non vedono l'ora di poter arrivare alla conclusione di questo colpo. Logicamente l'esterno ha dato apertura totale a queste trattative e di conseguenza salta la possibilità che lo avrebbe portato in quel di Torino. Adesso non resta che capire quale delle due big del calcio spagnolo riuscirà ad anticipare la concorrenza ed assicurarsidurante questo Mondiale negli Stati Uniti d'America assieme alla sua Spagna.