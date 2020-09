Verso Roma-Juventus, le probabili scelte di Pirlo

TORINO- Il Corriere dello Sport prova ad ipotizzare la formazione della Juventus che scenderà in campo domenica sera contro la Roma. In difesa, davanti a Szczesny, conferma per il trio Danilo-Bonucci-Chiellini. A centrocampo ci saranno probabilmente Cuadrado, Rabiot, McKennie (favorito su Bentancur e Arthur) e De Sciglio (avanti nel ballottaggio con Frabotta). In avanti sicura la coppia Ronaldo-Kulusevski, mentre Ramsey è favorito su Dybala e Morata per completare il trio.