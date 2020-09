Calciomercato Juventus, conferme pesanti da Sky: “C’è un’idea…”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Fabio Paratici ha tutte le intenzioni di regalare ad Andrea Pirlo qualche altro rinforzo di livello prima della fine del calciomercato. Una quarta punta, un esterno offensivo, forse anche un centrocampista e un terzino sinistro. Tutti affari che si potranno sbloccare alla fine del mercato e soprattutto dopo aver ceduto alcuni giocatori in uscita. Una delle piste più calde e concrete porta sempre a un vero e proprio pallino della Juve.

Stiamo parlando ovviamente di Federico Chiesa. Ne ha parlato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio nelle scorse ore a Sky: “Se si dovessero sbloccare alcune trattative in uscita, la Juventus un piano per arrivare a Chiesa ce l’ha e la Fiorentina è disposta a parlarne“. Indiscrezioni confermate anche da Fabrizio Romano, altro esperto di mercato di Sky: “C’è un’idea da parte della Juve, ovvero mantenersi una strada aperta per Chiesa. C’è un’apertura da parte della Fiorentina ad ascoltare offerte. Il piano bianconero è quello di concentrarsi in questi giorni sulle cessioni, poi potrà davvero far partire l’assalto per Chiesa“. L’esterno viola non è però l’unico obiettivo per gli esterni d’attacco. Anzi, Paratici avrebbe individuato ben 3 alternative di lusso all’ala classe ’97.

Stando a quanto riferito da Tuttosport, rimane viva l’ipotesi El Shaarawy, che potrebbe sbarcare a Torino con una formula economica. Lo Shanghai Shenhua sarebbe infatti disposto a far partire il Faraone in prestito: sarebbe una ghiotta occasione da poter sfruttare sul fotofinish qualora non si riuscisse ad arrivare a Chiesa. Un’altra pista invece sarebbe quella di uno scambio di prestiti tra Douglas Costa e Ousmane Dembelé con il Barcellona. In questo caso, la Juve riuscirebbe in un’affare solo a piazzare uno dei giocatori in partenza e ad acquistare una nuova ala. Il terzo nome infine è quello di Ferreira Carrasco, altra vecchia fiamma bianconera. Insomma, le alternative non mancano: occhio al colpo grosso sulla fascia. La cosa che pare certa comunque è che arriveranno altri rinforzi per il Maestro: ecco allora come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA