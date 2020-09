Verso Juventus-Sampdoria, le possibili scelte di Pirlo

TORINO- Vigilia di campionato per la Juventus, che domani serà scenderà in campo all’Allianz Stadium contro la Sampdoria. Diverse assenze importanti per mister Pirlo alla sua prima panchina da allenatore, tra cui Dybala, De Ligt e Alex Sandro. Come riportato da Sky Sport, il tecnico bianconero appare orientato ad affidarsi al 3-5-2, con Danilo, Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny. Centrocampo formato da Cuadrado, Arthur (favorito su McKennie), Ramsey, Rabiot e Pellegrini. In avanti obbligata l’indeita coppia Kulusevski-Cristiano Ronaldo.