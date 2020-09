Calciomercato Juventus: allarme Dzeko? Sentite cosa ha detto Pedullà…

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Dopo il grande ottimismo delle scorse ore, adesso iniziano a sorgere dei dubbi sull’operazione che dovrebbe portare Edin Dzeko alla Juventus. Sembrava tutto fatto, ogni tassello al suo posto: Milik dal Napoli alla Roma e il bosniaco alla corte di Andrea Pirlo. Il valzer degli attaccanti però ha subito nuovamente dei rallentamenti e le fumate bianche tardano ad arrivare. Fatto che, appunto, ha messo in apprensione più di qualcuno. “Una brusca frenata tiene al momento in stand-by il grande incastro di attaccanti tra Napoli, Roma e Juventus”. Così scrive il portale di Sky Sport, che poi aggiunge: “La trattativa tra Milik e la Roma si è bloccata per via del mancato accordo tra il polacco e il Napoli relativo a pendenze, contenziosi e stipendi arretrati. Problemi che mettono potenzialmente in discussione il doppio affare Milik-Roma e Dzeko-Juve”.

Sempre sul sito di Sky si legge anche: “Tutto è al momento in stand-by perché non c’è accordo sulle pendenze arretrate che ballano tra il polacco e il Napoli […] I problemi per il passaggio di Milik alla Roma bloccano anche il trasferimento di Dzeko alla Juventus, che non può chiudere il suo passaggio in bianconero fino a quando non arriverà il via libera dei giallorossi”. A fare luce sulla vicenda però è intervenuto anche il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. E il giornalista non ha dubbi su come andrà a finire questa lunghissima telenovela.

Ecco quanto riportato da AlfredoPedulla.com: “Gli allarmismi di queste ore sono inutili […] Vedremo come finire questa storia, noi non abbiamo dubbi. A meno che per un milione di multe, eventuali e varie, De Laurentiis non decida di rinunciare a 26 milioni di cartellino per un attaccante in scadenza a giugno e che da gennaio potrebbe firmare a zero per chiunque. Sinceramente, la vediamo come una situazione molto difficile che possa realizzarsi, sarebbe clamoroso”. Insomma per il giornalista specializzato in mercato non ci sarebbero dubbi sul buon esito della trattativa. Le prossime ore saranno comunque decisive. Nel frattempo però la Juventus ha bisogno anche di sfoltire la rosa e cedere vari elementi in esubero. Per questo Andrea Pirlo avrebbe già presentato la sua lista nera per il mercato in uscita: ecco la situazione di tutti i giocatori sul piede di partenza >>>VAI ALLA NOTIZIA