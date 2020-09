Verso Juventus-Napoli, nuova occasione per Frabotta

TORINO- Archiviato il pareggio di Roma, la Juventus si prepara per affrontare il Napoli domenica sera all’Allianz Stadium. Come riportato da Sky Sport, Andrea Pirlo sarebbe tentato di riproporre dal primo minuto il giovane terzino Gianluca Frabotta, già partito da titolare all’esordio contro la Sampdoria. Dopo la panchina contro la Roma, per il ragazzo potrebbe nuovamente esserci un’occasione per conservare il posto in rosa come vice-Alex Sandro. Ma attenzione perché in queste ultime ore sono arrivate anche altre grosse novità per il mercato bianconero. Tutto vero, Alfredo Pedullà è sicuro: “Paratici ha deciso, pronto l’affondo!” >>>VAI ALLA NOTIZIA