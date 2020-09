Calciomercato Juventus – Tutto vero, Pedullà è sicuro: “Paratici ha deciso!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Gli ultimi giorni di calciomercato si preannunciano scoppiettanti in casa Juventus. Tra cessioni, conti da sistemare e nuovi innesti, Fabio Paratici è impegnato su tantissimi fronti che dovranno trovare una soluzione entro breve tempo. Precisamente entro il 5 ottobre, data della chiusura del mercato. E le voci, proprio per questo, si stanno facendo sempre più concrete ed insistenti per alcune piste destinate ad infiammarsi.

Priorità alle uscite, che sbloccheranno poi il mercato in entrata della Vecchia Signora. Si continua a lavorare per la partenza di Sami Khedira, fuori dal progetto di Pirlo e con uno stipendio pesante. Situazione complicata, che però Paratici conta di risolvere nei prossimi giorni. Anche Rugani e De Sciglio sono sul piede di partenza: per loro sono arrivati interessamenti concreti dall’estero. Poi Douglas Costa, altro giocatore “ingombrante” che potrebbe presto lasciare Torino. Una volta definite almeno un paio di queste situazioni, la Juventus sarebbe pronta a piazzare un nuovo colpo grosso. E la conferma è arrivata anche dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

Ecco quanto riportato in esclusiva dal giornalista sul proprio sito ufficiale: “La Juve esce allo scoperto per Federico Chiesa. E ci sono possibilità in rialzo che l’operazione possa andare in porto, la Juve sta lavorando anche per gli esuberi. Ma ha deciso di affondare per Chiesa e Commisso vuole mantenere la promessa fatta. Per i viola Chiesa ha una valutazione di almeno 50 milioni, anche in prestito ma con obbligo di riscatto. E la Fiorentina si è cautelata con Callejon, bloccandolo”. Insomma, tutto confermato: Paratici è pronto a fare veramente sul serio per Federico Chiesa. Ma non è ancora tutto. Il Maestro aspetta infatti altri rinforzi subito: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA