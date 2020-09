TORINO- Contro la Roma, per Paulo Dybala c’è stata la prima convocazione stagionale. L’argentino ha recuperato dall’infortunio rimediato nel finale della passata stagione, ma come confermato da Andrea Pirlo non è ancora al top della condizione. Anche in vista del Napoli, match in programma domenica sera allo Stadium, appare probabile che il numero 10 finisca in panchina a discapito di Morata.