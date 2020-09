Calciomercato Juventus, esplode una bomba atomica: scambio folle!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In questi ultimi giorni di calciomercato prepariamoci a sentirne veramente di tutti i colori. Bisognerà fare attenzione nel distinguere le voci reali da quelle che invece saranno solo semplici suggestioni o ipotesi decisamente folli. Ma, per dovere di cronaca, noi come sempre vi riportiamo ogni voce che circola che riguarda il mercato della Juventus. Fatte le dovute premesse dunque, passiamo alla bomba del giorno che è arrivata direttamente dalla Spagna.

A sganciare il siluro è stato Don Balon, noto portale iberico specializzato in calciomercato. Secondo la fonte spagnola infatti, il Real Madrid sarebbe pronto a presentare un’offerta di scambio clamorosa alla Juve: Eden Hazard per Matthijs de Ligt. Il club spagnolo infatti starebbe prendendo in considerazione la cessione del campione belga, che a Madrid non è mai veramente esploso, per far spazio al colpo Mbappé in programma per la prossima estate. Il Real vorrebbe dunque offrire alla Vecchia Signora Hazard più un conguaglio economico per De Ligt, attualmente fermo per infortunio. Ma cosa c’è di vero in tutto ciò?

Probabilmente ben poco. Sappiamo che la Juventus vuole assolutamente tenersi stretto De Ligt, ritenendolo un fulcro fondamentale della squadra del presente e soprattutto del futuro. Oltretutto Hazard ha un ingaggio fuori dalla portata del club bianconero, che sta cercando in effetti in esterno offensivo ma a condizioni molto più favorevoli. Insomma, Don Balon ha sganciato una vera e propria bomba atomica ma, almeno per quanto ci riguarda, con ogni probabilità dovrebbe trattarsi solo di una "bufala" di calciomercato.