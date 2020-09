TORINO – Ora è ufficiale: Gabriel è un nuovo giocatore dell’Arsenal, arriva dal Lille a titolo definitivo. Il comunicato: “Il difensore centrale Gabriel è arrivato dalla squadra francese del Lille con un contratto a lungo termine. Il 22enne brasiliano ha completato il suo trasferimento e indosserà la nostra maglia numero 6. Gabriel, il cui nome completo è Gabriel dos Santos Magalhaes, ha iniziato la sua carriera in Brasile con l’Avai FC, prima di passare al Lille nel gennaio 2017. Durante la sua permanenza in Francia, Gabriel ha trascorso del tempo in prestito con Troyes in Francia e successivamente in Croazia con la Dinamo Zagreb. Al ritorno dai periodi in prestito, il difensore nato a San Paolo è diventato un titolare nella squadra del Lille, aiutandoli a raggiungere il quarto posto in Ligue 1 la scorsa stagione e iniziando tutte e sei le partite della fase a gironi di Champions League”.