Top e Flop: Morata si riconferma l’uomo Champions. Ramsey da rivedere

TORINO – Si è appena concluso il primo match di Champions tra Dinamo Kiev e Juventus, con la vittoria dei bianconeri che, ottengono così i primi 3 punti del girone. Di seguito vi riportiamo quelli che secondo noi sono stati il migliore e il peggiore della gara, tra le file della Vecchia Signora.

TOP – Inevitabilmente il migliore in campo. Morata che da sempre è conosciuto come l’uomo dei gol pesanti, si riconferma anche alla prima di Champions con la sua ‘nuova’ Juve, sbloccando il match con una rete da vero rapinatore d’aria. Dopo Boniek sembra che i bianconeri abbiano trovato un altro ‘Bello di Notte’.

FLOP – Non che la sua prestazione sia stata insufficiente, ma a nostro avviso, quello che ha deluso più degli altri, è l'ex Arsenal Aroon Ramsey. Eccezion fatta per una bella conclusione di prima intenzione nella prima frazione di gara, il gallese è risultato essere un po' spento e sottotono, rispetto alle prime uscite stagionali. Prestazione da rivedere.