Toni: “Fossi la Juve prenderei Suarez”

TORINO – L’ex attaccante della nostra Serie A Luca Toni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport, dove ha parlato anche del mercato bianconero.

“Juve con il tridente? Conosco Andrea e credo proprio che anche da allenatore vorrà proporre il calcio che amava da calciatore. Quindi quelli bravi giocano sempre. Poi ovviamente la Juve non potrà permettersi di tenere tre calciatori oltre la linea della palla avversaria, ma in questo senso cambia poco che ci sia un nove come Suarez o un nove e mezzo come Dzeko tra Ronaldo e Dybala. Però davvero, il problema sarà comunque degli avversari, non della Juve. L’attaccante giusto per i bianconeri? Dico Suarez. Io sono sempre per il bomber puro, il centravanti deve fare tanti gol e tra tutti i nomi accostati alla Juve mi sembra che Suarez sia il più goleador di tutti”.