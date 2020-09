Calciomercato Juventus, non solo attacco: si pensa al colpo da 50 milioni!

Calciomercato Juventus, grandi manovre: non solo la punta nel mirino

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In casa bianconera sta tenendo banco la telenovela riguardante il prossimo bomber da portare a Torino. Il tema attaccante è sicuramente quello più caldo in questo momento per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Da Luis Suarez a Edin Dzeko, dalla suggestione Cavani alla sorpresa Morata, passando per il possibile ritorno di Moise Kean. Tutte situazioni aperte e che potrebbero esplodere definitivamente da un momento all’altro. Pirlo ha fretta di avere a disposizione il suo nuovo centravanti: Paratici dunque dovrà dare una sterzata in tempi brevi per risolvere la questione. In attesa dell’attaccante però, come detto la Juve starebbe ragionando anche su altri possibili colpi in entrata. E anche molto importanti.

Nei pensieri della Vecchia Signora infatti c’è anche un altro centrocampista di grande livello da affiancare a Bentancur ed Arthur. Non è una priorità così stringente come l’attaccante, ma il calciomercato finirà tra meno di un mese e non c’è molto tempo per rimandare troppo l’affondo per un nuovo centrocampista. Anche perché, pure da questo punto di vista, si preannunciano trattative importanti che difficilmente potranno chiudersi nel giro di pochi giorni. Uno dei nomi preferiti dalle parti della Continassa e che è convintamente approvato sia dalla dirigenza che da Pirlo è quello di Manuel Locatelli. Giovane, italiano e dal grande talento: in casa Juventus c’è la convinzione che il giocatore possa esplodere definitivamente a Torino sotto la gestione del Maestro. La difficoltà principale però rimane convincere il Sassuolo, che non arretra di un passo dalla sua richiesta di 40 milioni di euro. Discorso simile per Rodrigo De Paul. L’argentino piace molto ad Andrea Pirlo, ma costa 35/40 milioni. Dunque, se si devono spendere così tanti soldi per un nuovo centrocampista, allora la scelta potrebbe ricadere su un profilo differente. E il nome giusto Paratici lo avrebbe individuato già da tempo.

Stiamo parlando di Houssem Aouar, vero e proprio pallino della Juventus. Sì, anche lui costa tantissimo (circa 50 milioni di euro), ma è giovanissimo e soprattutto ha già una buona esperienza internazionale rispetto a Locatelli e De Paul. Nei piani bianconeri, Aouar sarebbe l'innesto perfetto anche per qualità e caratteristiche e garantirebbe una crescita potenzialmente esponenziale nei prossimi anni. Per il francese c'è la fila, con tanti top club europei che gli fanno la corte. La Juve però avrebbe una sorta di corsia preferenziale con il Lione, con cui dialoga da tempo. Se dunque la Vecchia Signora prendesse davvero in considerazione un investimento molto importante per un altro centrocampista, probabilmente sceglierebbe di provare il tutto per tutto proprio per Aouar, che alcuni negli scorsi giorni hanno dato addirittura vicinissimo al trasferimento in bianconero. In particolare, ne ha parlato il noto giornalista di fede bianconera ed esperto di calciomercato Luca Momblano: secondo lui Aouar sarebbe stato già bloccato da Paratici. Staremo a vedere, ma nelle intenzioni della Juve – oltre all'attaccante – c'è sicuramente anche quella di fare un colpo importante in mezzo al campo.