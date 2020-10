Thuram Jr: “A mio padre fa strano vedermi giocare a San Siro”

TORINO – Marcus Thuram, figlio dell’ex bianconero Lillian, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della sfida di Champions in programma contro l’Inter.

“Papà mi ha confidato che per lui è strano vedermi in campo a San Siro, dove ha giocato tante partite importanti. Non mi preoccupa però giocare in stadi così importanti, anzi mi godrò l’esperienza: giocare al Bernabeu e a San Siro per me è sempre stato un sogno”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, sono arrivate altre pesantissime novità in casa bianconera. Scatta l’allarme rosso, tifosi in ansia: pessime notizie a poche ore dalla partita! >>>VAI ALLA NOTIZIA