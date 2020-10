Calciomercato Juventus, allarme: pessime notizie a poche ore dalla partita

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Mentre la Juventus si avvicina a grandi passi all’esordio stagionale in Champions League, continuano ad arrivare pesanti notizie in casa bianconera che tengono i tifosi col fiato sospeso. Le questioni di campo che si intrecciano con quelle del calciomercato. E ovviamente nell’occhio del ciclone continua ad esserci sempre Paulo Dybala. Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato di tutte le ultime novità, ma la telenovela continua.

Anche in giornata infatti sono arrivate nuove indiscrezioni che, come detto, non sembrano essere positive. Anzi. Detto del malumore della Joya per non essere entrato in campo né contro la Roma né contro il Crotone, Andre Pirlo sembrerebbe andare verso la pesante decisione di escluderlo dagli undici titolari anche contro la Dinamo Kiev. In attacco, dietro all’unica punta Morata, dovrebbero giocare Kulusevski e Ramsey. La questione della difficile collocazione tattica di Dybala nello scacchiere di Pirlo dunque parrebbe confermata e tutto questo potrebbe influire sulla situazione rinnovo e avere ripercussioni in sede di mercato.

Ne ha parlato anche La Repubblica, che oggi titola: “Dybala non ha posto con Pirlo: il rinnovo si complica”. Paratici dovrebbe incontrare in settimana Jorge Antun, agente dell’attaccante argentino, il quale farà presente al dirigente bianconero questa situazione di malcontento. Una base non proprio comodissima dalla quale partire per intavolare la trattativa per il rinnovo. Senza contare anche il problema delle cifre richieste da Dybala, ritenute fuori dalla disponibilità della Juventus. E intanto continuano a circolare voci di calciomercato riguardanti vari top club pronti all’assalto alla Joya. La situazione dunque si sta complicando, i prossimi giorni saranno determinanti per capirne di più. E intanto occhio anche al mercato in entrata, sulla lista della spesa bianconera ci sono moltissimi nomi. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA