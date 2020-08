Tacchinardi: “La Juve ha sbagliato a vendere Mandzukic”

TORINO – L’ex giocatore della Juve Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato anche di Mario Mandzukic.

“La Juventus ha fatto un errore a cedere Mandzukic, per temperamento e perché poi è rimasta senza un altro centravanti. Manduzkic me lo porto ovunque, un campione che ti fa vincere le partite. Se Kean torna centrato nella testa, pensa a giocare a calcio e ad allenarsi a 200 all’ora, allora è un giocatore che può esplodere. È un purosangue, il suo ritorno in bianconero è un’operazione da fare. Sarebbe già esploso quest’anno se fosse rimasto alla Juve, di fatto ha perso un anno”.