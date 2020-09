Suarez, tempi ancora lunghi per la chiusura

TORINO- La Juventus continua a lavorare senza sosta per regalare ad Andrea Pirlo Luis Suarez, individuato come sostituto del partente Gonzalo Higuain. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’uruguaiano sosterrà la prossima settimana l’esame per ottenere il passaporto italiano, ma i tempi tecnici potrebbero andare oltre il 5 ottobre (data di chiusura del mercato). In quel caso l’ex Liverpool dovrebbe svincolarsi dal Barcellona prima di firmare per i bianconeri. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivati altri importanti aggiornamenti per il mercato bianconero. Alfredo Pedullà è sicuro e conferma tutto: “In arrivo un addio e due colpi!” >>>VAI ALLA NOTIZIA