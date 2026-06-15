Michele Di Gregorio potrebbe salutare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Arrivato nel 2024 dal Monza, quest’anno ha vissuto una stagione non proprio facile, caratterizzata da errori e numerose critiche ricevute.

Per tale motivo, il suo agente starebbe già valutando diverse proposte ricevute e, in attesa delle prime mosse del nuovo arrivato Giovanni Carnevali, sul giocatore si registra l’interesse del Besiktas. Il club turco, nonostante non abbia ancora presentato un’offerta ufficiale al club bianconero, sembra essere intenzionato ad acquistare le prestazioni del classe 1997. A spingere per la chiusura dell’affare, potrà risultare fondamentale anche la volontà del nuovo allenatore della squadra turca, Vincenzo Italiano.

La richiesta della Juventus

Come vi raccontiamo da diverse settimane, la dirigenza bianconera è al lavoro per trovare il portiere del futuro. Al momento il primo nome per la porta bianconera è quello di Emiliano Martinez, portiere argentino in forza all’Aston Villa. Gli accordi con il “Dibu”, sarebbero già stati trovati, manca ora quello con il club inglese, che al momento non sembra essere intenzionato ad abbassare le pretese iniziali di 15 milioni

. Cifra ritenuta alta dal club bianconero, ma l’affare si potrebbe presto sbloccare con la cessione di Di Gregorio.

In virtù di tutto ciò, per concedere il via libera del portiere italiano, la dirigenza juventina ha fissato una valutazione minima di almeno 15 milioni di euro, una cifra considerata congrua che permetterebbe al club di registrare una plusvalenza particolarmente significativa a bilancio. Un’entrata che permetterebbe poi di sferrare l’assalto finale per portare a Torino Emiliano Martinez. Le prossime settimane potrebbero essere fondamentali per conoscere importanti novità.