La posizione di Khéphren Thuram andrà monitorata nelle prossime settimane. Difatti, il centrocampista francese potrebbe finire al centro di rumors di mercato, avendo catturato l’interesse di diversi club della Premier League.

Al momento dalla Continassa, fanno sapere che l’intenzione è quella di non privarsi del giocatore, ma come sappiamo bene il calciomercato è imprevedibile e, dinanzi ad un’offerta irrinunciabile, la dirigenza bianconera potrebbe prendere in serie considerazione un’eventuale cessione.

Gli aggiornamenti di Matteo Moretto

Sul punto è intervenuto l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che attraverso un video pubblicato su YouTube, si è espresso cosi:

“Allora, per quanto riguarda Khéphren Thuram, occhio perché potrebbero arrivare delle offerte concrete scritte dalla Premier League. Ci sono stati dei sondaggi concreti, dei sondaggi approfonditi da parte di due squadre di Premier League recentemente. Quindi, come sapete, alla fine alla Juventus si sta lavorando alle entrate, però potrebbe anche ascoltare offerte per eventuali uscite. E il il profilo di Khéphren Thuram è un profilo che piace molto in Premier League”.