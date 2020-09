Suarez-de Ligt e quella loro prima volta ‘insieme’: potrebbero ritrovarsi in bianconero

TORINO – Nella giornata di ieri è arrivata quella che potrebbe essere la svolta del mercato bianconero, di questa sessione estiva. Stiamo parlando ovviamente della trattativa che potrebbe portare l’attaccante del Barcellona Luis Suarez, alla corte di Andrea Pirlo. Accordo di massima con il giocatore che, dovrà liberarsi a zero dal club catalano prima di poter sbarcare alla volta di Torino, dove lo accoglierebbero tutti a braccia aperte, soprattutto un suo ‘ex compagno’ ai tempi dell’Ajax. Si tratta di Matthijs de Ligt che, quando era appena un bambino ai primi anni della sua avventura con il club di Amsterdam, ha avuto modo di posare al fianco di Suarez, come si può notare attraverso una foto che sta spopolando sui social in queste ore, la quale ritare il Pistolero con la maglia numero 7 dei Lancieri e il baby de Ligt appunto. I tifosi juventini sognano di rivederli insieme, questa volta però con la maglia a tinte bianconere.