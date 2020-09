Calciomercato Juventus, scatta l’allarme: ora Paratici deve correre!

Calciomercato Juventus, occhio alle ultime news: Paratici deve sbrigarsi

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Tanto, anzi davvero tantissimo lavoro da fare per Fabio Paratici per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il CFO bianconero è alla caccia della punta titolare da affiancare a CR7 e Dybala – che rimane l’obiettivo prioritario per il mercato bianconero in entrata – ma deve anche risolvere tantissime questioni riguardanti le possibili cessioni. E, in tutto questo, il dirigente juventino deve anche stare attento a non perdere di vista gli altri grandi obiettivi di calciomercato che ha messo nel mirino. Tra questi, come vi avevamo anticipato già nelle corse settimane, c’è sicuramente anche Sergino Dest, esterno destro classe 2000 dell’Ajax. Il gioiello statunitense con passaporto olandese è tra i primissimi nomi della lista della spesa, ma al momento non sarebbe la priorità principale. Paratici però deve stare molto attento, perché la Juve non è la sola big europea ad aver messo gli occhi su Dest. Occhio ad esempio al Barcellona, con il nuovo allenatore Koeman che a Catalunya Radio si è espresso in questo modo nei confronti del talentuoso terzino: “Sergino Dest è un giocatore da Barcellona. È rapido ed è bravo palla al piede: potrebbe adattarsi facilmente in qualsiasi club”. Parole importanti che sicuramente fanno intuire che ci sia un interesse concreto del Barça per l’obiettivo bianconero. Ma la minaccia più grande sarebbe costituita dal Bayern Monaco che, stando a quanto riportato da Sky Deutschland, si sarebbe inserito con convinzione nella corsa a Dest. Il giocatore piace molto a Paratici e anche a Pirlo, che chiede rinforzi anche per quel settore di campo. Ma la Juventus ora deve correre se non vuole farsi soffiare un obiettivo così importante. L’allarme è scattato e Paratici è avvisato. Ma non è ancora tutto. Occhio al mercato in uscita, Pirlo può dare il via liberà a ben 9 cessioni: ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA