Suarez-Atletico Madrid, accordo vicino

TORINO- Accostato per diverse settimane alla Juventus, Luis Suarez è ora pronto ad unirsi all’Atletico Madrid, lasciando poi Alvaro Morata libero di tornare in bianconero. Stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, il numero 9 uruguaiano avrebbe raggiunto un accordo totale con i colchoneros, che attendono solamente la rescissione con il Barcellona, disposto a concedere cinque mensilità dello stipendio che sarebbe spettato al giocatore in questo ultimo anno di contratto.