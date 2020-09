Calciomercato Juventus – Che bomba! Oltre a Morata può arrivare anche…

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Quella a cui stiamo assistendo è probabilmente una delle sessioni di calciomercato della Juventus più pazze degli ultimi anni. Nel corso dell’estate vi abbiamo sempre tenuti aggiornati sugli sviluppi del mercato bianconero e su tutte le indiscrezioni che sono circolate, ma mai come quest’anno gli sviluppi delle trattative della Juve sono stati (e sono tutt’ora) davvero imprevedibili. Vi abbiamo raccontato di ribaltoni, colpi d scena, nomi che si sono rincorsi, con aggiornamenti diversi ogni volta. E ora sta cambiando di nuovo tutto. Con ben due novità clamorose.

Il tema principale ovviamente è sempre quello relativo al nuovo bomber bianconero. Tantissimi nomi accostati, poi il duello tra Luis Suarez ed Edin Dzeko. Il Pistolero sembrava il più vicino a vestire la maglia bianconera e invece alla fine c’è stato il contro-sorpasso del bosniaco. Tutto fatto per l’attaccante giallorosso. O almeno così pareva fino a qualche giorno fa. E invece eccoci qui a raccontare un ennesimo cambio di rotta improvviso. Secondo Sky Sport infatti, in queste ultime ore la Juventus avrebbe virato su Alvaro Morata, con l’Atletico Madrid che avrebbe aperto all’ipotesi del prestito (molto oneroso a circa 10 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 45 milioni. Ma non solo.

Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Juve conta di definire il passaggio di Morata in bianconero già nelle prossime ore, facendo così praticamente sfumare la pista Dzeko. Ecco il tweet del giornalista di Sky: “Morata torna alla Juventus: ultimi dettagli ora tra club e arrivo previsto per domani a Torino“. Tutto qui? Macché. C’è anche un’altra voce infatti che si aggiunge al coro, quella di Paolo Paganini. L’esperto di mercato della Rai infatti ha svelato un ennesimo possibile colpo di scena sempre su Twitter.

“Ci sono problemi per Dzeko legati soprattutto a Milik che ha l’accordo con la Roma ma non riesce a trovare l’accordo con il Napoli per vecchie pendenze. Mi confermano da Londra che la Juventus ha ripreso i contatti per Giroud“. Chissà dunque che Paratici non possa addirittura pensare ad un doppio colpo Morata-Giroud, con il secondo che costerebbe poco e che regalerebbe a Pirlo un giocatore delle stesse caratteristiche di Dzeko. Anche perché il Maestro vorrebbe avere 4 punte a disposizione. Staremo a vedere. Nel frattempo però la Juventus ha bisogno anche di sfoltire la rosa e cedere vari elementi in esubero. Per questo Andrea Pirlo avrebbe già presentato la sua lista nera per il mercato in uscita: ecco la situazione di tutti i giocatori sul piede di partenza >>>VAI ALLA NOTIZIA