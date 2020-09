TORINO- Come riportato da Rac 1, Luis Suarez rischia di veder saltare il proprio trasferimento all’Atletico Madrid. Il presidente del Barcellona Bartomeu, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di rinforzare una diretta rivale in maniera gratuita. Dopo essere stato vicino alla Juve, quindi, l’uruguaiano potrebbe restare ancora una volta bloccato in Catalogna. Una situazione che comunque non preclude il ritorno di Morata a Torino.