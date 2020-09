Mercato Juve, Morata e altri nuovi colpi: ecco la formazione finale di Pirlo!

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Con il ritorno a Torino di Alvaro Morata, finalmente Andrea Pirlo ha il suo nuovo attaccante. Ma il mercato della Juve non è chiuso qui, anzi il Maestro si aspetta ancora qualche rinforzo da qui alla fine della sessione di calciomercato. Come sarà dunque la formazione definitiva con la quale i bianconeri scenderanno in campo? Noi abbiamo provato ad immaginarla, mettendola in campo con il 4-2-3-1. Sappiamo che la squadra di Pirlo sarà camaleontica e fluida, ma le parole di Pirlo dopo la vittoria contro la Sampdoria sono state chiare: “Abbiamo quattro centrocampisti centrali che giocano meglio a due, stiamo provando a sfruttarne le caratteristiche difendendoci a quattro dietro“. Tradotto: 4-2-3-1. Senza perdere altro tempo dunque, ecco come può cambiare la formazione bianconera con Morata e i prossimi acquisti in arrivo >>>VAI ALLA FORMAZIONE

