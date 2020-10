Spezia, sospesa la vendita dei biglietti per la gara con la Juve

TORINO- Lo Spezia, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l’interruzione della vendita dei biglietti per la partita di domenica con la Juventus: “Lo Spezia Calcio comunica che, in seguito all’emanazione del Dpcm del 24 ottobre 2020, la gara Spezia-Juventus, in programma domenica 01 novembre alle ore 15:00 sul terreno dell’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” di Cesena, si svolgerà a porte chiuse. La vendita dei tagliandi per l’incontro in questione è dunque sospesa e le modalità di rimborso per tutti coloro che avessero già provveduto all’acquisto del ticket d’accesso, saranno comunicate da Vivaticket”.