Calciomercato Juventus, un regista per Pirlo: c’è un’idea totalmente nuova!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Tra i vari obiettivi di calciomercato della Juventus per il futuro c’è sicuramente anche un nuovo centrocampista. L’ultimo mercato estivo ha lasciato qualche lacuna da colmare, soprattutto sulla fascia sinistra, dove manca il vice Alex Sandro, e in attacco, visto che Pirlo avrebbe gradito una quarta punta da affiancare a CR7, Dybala e Morata. Ma nello scacchiere tattico del Maestro ci sarebbe spazio appunto anche per un regista puro, ruolo che Pirlo conosce abbastanza bene.

I nomi per la mediana fioccano in casa bianconera. Si va da Manuel Locatelli, giocatore che piace molto al tecnico bianconero, a Ryan Gravenberch, soprannominato il “nuovo Pogba”. Il sogno poi rimane Houssem Aouar, gioiello del Lione che tanto piace alla Vecchia Signora da tempi non sospetti. Tutti obiettivi e candidature che rimangono assolutamente ancora in piedi in prospettiva futura. Ma Paratici guarda anche altrove, alla ricerca di possibili alternative di lusso. Proprio in queste ore infatti, è spuntato un nome totalmente nuovo che è stato accostato alla Juve.

Stiamo parlando di Youri Tielemans, centrocampista di grande qualità di proprietà del Leicester. Il nazionale belga classe '97 sta esplodendo a grandi livelli in Premier League, tanto da raggiungere una valutazione che, secondo Transfermarkt, si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Tielemans avrebbe attirato le attenzioni di parecchi top club europei come il PSG e anche Marotta ci starebbe facendo un pensierino come possibile regalo per Conte. Secondo quanto riportato però dal noto portale inglese 90min, in corsa ci sarebbe pure la Juventus, che starebbe tenendo seriamente d'occhio Tielemans in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Sarebbe un colpo importante e in linea con la volontà della società di puntare su profili di grande prospettiva.