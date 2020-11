Spezia-Juventus, le pagelle di Di Livio: Ronaldo subito decisivo, Dybala fuori dal gioco

TORINO- Dopo i pareggi con Crotone e Verona, la Juventus torna finalmente alla vittoria e lo fa per 3-1 sul campo dello Spezia. Diverse prestazioni da segnalare (tra tutte quella di Morata), ma anche molte insufficienze, come quella all’indirizzo di un Dybala mai in partita. Questi i voti dei bianconeri:

BUFFON 6.5: nulla può sull’1-1, messo fuori causa da una deviazione. Compie un vero e proprio miracolo su Chabot dopo 60 minuti di gioco.

CUADRADO 5.5: meno spinta del solito e, in più, ha il demerito di tenere tutti in gioco in occasione dell’1-1 di Pobega.

DEMIRAL 5.5: meno concentrato del solito, in più di un’occasione ha bisogno di una mano per mettere una pezza alle azioni offensive avversarie.

BONUCCI 6: sbaglia diverse volte in fase di costruzione, ma compensa con il lavoro difensivo.

DANILO 6.5: il pallone che dà il via al gol di Morata è degno della fama del suo allenatore. Gioca una buona partita, dimostrando di essere a suo agio nella difesa a tre.

McKENNIE 6.5: vivace, i suoi inserimenti sono una continua spina nel fianco per la difesa dello Spezia. Lo trovi ovunque, anche a sfornare l’assist per il gol di Morata. (DAL 61′ RAMSEY 6: meno intraprendente dello statunitense, ma entra bene in partita).

ARTHUR 5.5: è ancora molto imballato, ma le qualità sono innegabili. Deve trovare i tempi di gioco giusti, ma con il tempo lo farà.

BENTANCUR 5.5: anche lui in difficoltà come il compagno di mediana, non offre spunti degni di nota. (DAL 61′ RABIOT 7: trova il suo primo gol in questa stagione, dando inoltre dinamismo al centrocampo).

CHIESA 6: raramente riesce a saltare l’uomo che ha davanti per rendersi pericoloso. Ancora troppo testardo nel mettersi in proprio quando riceve palla, ma l’assist per Rabiot è un cioccolatino.

DYBALA 5: assente. Molti palloni persi e nessuna traccia delle giocate a cui ci ha abituati negli anni, ritardando anzi molte volte l’azione. Non è in forma e si vede. (DAL 56′ RONALDO 7: torna finalmente in campo e dopo 2 minuti si rende decisivo segnando il gol del 2-1. Sospiro di sollievo per la Juve, che può finalmente contare di nuovo sul suo fenomeno).

MORATA 7: solita partita in cui lotta contro tutti e si rende pericoloso. Trova il gol, un altro glielo annullano, ma non smette di sbattersi neanche per un attimo.

PIRLO 6.5: Juve padrona del campo per buona parte della gara, ma troppe volte i suoi giocatori mancano di cattiveria. Ha il merito di indovinare i cambi di Ronaldo e Rabiot, che indirizzano la partita sui binari della Vecchia Signora.