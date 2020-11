Calciomercato Juventus: cessione a gennaio? L’addio apre al grande colpo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Una delle “armi” più importanti della Juventus per quanto riguarda il calciomercato è sempre stata quella di coltivare buoni rapporti e stringere “alleanze” con vari club, sia in ambito nazionale che internazionale. Sappiamo ad esempio che il Sassuolo è una di quelle società amiche sul mercato in Italia, mentre all’estero la Juve ha ottimi rapporti con moltissime realtà di altissimo livello. Un esempio in questo caso può essere il Barcellona, con il quale negli ultimi tempi sono stati chiusi diversi affari, più o meno grossi. Occhio dunque ad un nuovo asse di calciomercato che si starebbe creando negli ultimi tempi che potrebbe portare novità importanti nel prossimo futuro.

In estate infatti la Juventus ha stretto i rapporti in particolar modo con il Lione. I due presidenti, Aulas e Agnelli, si stimano a vicenda e Fabio Paratici ha parlato più volte con la dirigenza del club francese. Da questo asse di mercato è nato un affare, quello che ha portato Mattia De Sciglio al Lione negli ultimi giorni di mercato. Un affare che ha soddisfatto tutti e che potrebbe aver dato il via ad una serie di trattative che potrebbero prendere quota nelle prossime settimane. Come riportato infatti da calciomercato.com, al Lione potrebbe presto finire anche un altro giocatore bianconero.

Stimo parlando di Federico Bernardeschi, che non sta convincendo e che potrebbe quindi lasciare la Juve già a gennaio. Secondo calciomercato.com, non sarebbe assolutamente da escludere infatti un prestito del centrocampista italiano al Lione, club che aveva manifestato interesse in Berna già in estate. E questa seconda possibile cessione potrebbe essere la carta vincente per aprire definitivamente la strada al colpo Houssem Aouar dal Lione. Se dunque, dopo De Sciglio, la Juve prestasse ai francesi anche Bernardeschi, potrebbe garantirsi la pole position assoluta per un grandissimo obiettivo sul quale hanno messo gli occhi anche molti altri top club europei. Un intreccio da paura. Ma non è ancora tutto. La rivoluzione bianconera infatti è in arrivo, parte il progetto giovani: in programma altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA