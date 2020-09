TORINO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato anche del prossimo turno di campionato di Juve e Inter.

“Credo che la Juventus rischia più dell’Inter, perché gioca in casa di una Roma che non sappiamo cosa sia. La Fiorentina è una squadra in costruzione. La Roma, seppur avendo problemi, ha comunque una struttura e credo senta la partita in modo particolare”.