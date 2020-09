Salvini, che gaffe su Suarez: “Un calciatore della Juve ha provato a taroccare l’esame”

TORINO – Il premier della Lega Matteo Salvini, ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso della trasmissione Porta a Porta, dove si è soffermato anche sul caso Suarez, incappando però in una clamorosa gaffe, dimostrando di non essere del tutto a conoscenza di quanto accaduto.

“Oggi leggevo che c’era quel calciatore della Juve che ha provato a fare l’esame all’Università taroccando. Direi che viva le Università italiane ma se qualcuno ha sbagliato paga. In questi giorni gli studenti di medicina stanno facendo esami in maniera seria, non è che se guadagni 10 milioni puoi andare a taroccare il tuo certificato”.